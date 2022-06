Każdy pacjent jest dla nas najważniejszy. Rozmowa z Andrzejem Jaworskim, p.o. prezesa PZU Zdrowie

- To prawda. PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. Nasza sieć medyczna liczy 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, oraz 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Mamy własną infolinię medyczną, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewniamy opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych. Centra medyczne PZU Zdrowie są dostępne także dla pacjentów nieposiadających pakietów. Nasza misja to bycie kompleksowym doradcą zdrowia, dla którego priorytetem jest Pacjent i jego doświadczenia. Swoją pracą zmieniamy podejście do zdrowia, stawiając na profilaktykę i edukację, poprawiając jakość życia naszych Pacjentów. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania opieki medycznej, aby nasi Pacjenci dłużej mogli cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Zapewniając najwyższe standardy diagnostyki oraz leczenia, działamy na rzecz polskiej medycyny i sektora publicznego.

W dzisiejszych czasach ważna jest mobilność i dostęp do e-usług. Jak wygląda to w PZU Zdrowie?

Większość Polaków bada się profilaktycznie podczas tzw. badań pracowniczych. Czy są stworzone specjalne rozwiązania dla pracodawców i pracowników przez PZU Zdrowie?

- Pomagamy pracodawcom i menedżerom HR wybrać najlepsze rozwiązanie dla ochrony zdrowia pracowników. Dopasowujemy zakres opieki medycznej właściwy dla specyfiki zawodowej danej branży. Standardowe pakiety uzupełniamy dodatkowymi usługami, np. akcjami szczepień. Jednym z narzędzi wellbeing są Strefy Zdrowia PZU Zdrowie, czyli akcje profilaktyczne w siedzibach firm. Ich program ustalamy w oparciu o potrzeby konkretnej grupy zawodowej. Organizujemy także spotkania z naszymi ekspertami w formie webinarów. Obsługujemy całościowo medycynę pracy - badania wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe, epidemiologiczne; także w pakiecie z grupową opieką medyczną. Pracodawca otrzymuje od nas dostęp do portalu, dzięki któremu wygodnie zarządza obowiązkowymi badaniami.

A co z Polakami, którzy nie mają ubezpieczenia pracowniczego?

- Dla osób, które nie mają ubezpieczenia pracowniczego lub chcą dodatkowo objąć ochroną swoich bliskich, mamy indywidualne pakiety medyczne. Zapewniamy kilka zakresów opieki, aby odpowiedzieć na konkretne potrzeby zdrowotne. Osoby, które chcą zrobić szybki przegląd zdrowia lub podarować go komuś w prezencie, mają do dyspozycji ofertę pakietów profilaktycznych. To przedpłacone zestawy usług, dobranych odpowiednio do konkretnych obszarów profilaktyki, m.in. kardiologicznej, onkologicznej, dietetycznej.