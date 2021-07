Kierowcy skarżą się na warunki oczekiwania na załadunek w terminalu PKP Cargo w Małaszewiczach. „Jesteśmy traktowani jak zwierzęta”

- Miałem do załadunku kontener z PKP Cargo Małaszewicze do Warszawy, czyli około 200 kilometrów przejazdu (3,5 godziny), a na załadunek czekałem od godziny 18.20 poprzedniego dnia. O godz. 7.30 powiedziano mi, że przede mną czeka na załadunek 20 aut, a cztery godziny później okazało się, że dalej jest 20 samochodów i czas oczekiwania wyniesie ponad 24 godziny - opisuje nasz Czytelnik, który jest kierowcą międzynarodowym. Chce pozostać anonimowy.

Co na to spółka PKP Cargo, której podlega terminal w Małaszewiczach?

- Staramy się na bieżąco obsługiwać ciężarówki, które czekają na odbiór kontenerów. Współpracujemy ze spedytorami, aby jak najlepiej planować przyjazdy ciężarówek i załadunek i jeśli zdarzają się przypadki długiego, wielogodzinnego oczekiwania kierowców na kontenery, to są one nieliczne i wynikają przede wszystkim z większego ruchu ciężarówek niż to miało miejsce w ostatnich tygodniach - wyjaśnia Krzysztof Losz, rzecznik prasowy PKP Cargo.