Klub Muzyczny Centrum Spotkania Kultur w nowej odsłonie. Pora na alternatywę!

NOWE Sandały męskie oraz ine buty na lato. Jakie panują trendy w tym sezonie?

Sandały męskie na lato to hit czy kit? Ten rodzaj butów zawsze miał swoich przeciwników. Jednak coraz więcej mężczyzn przekonuje się do męskich sandałów. Nic w tym dziwnego, ponieważ świetnie sprawdzają się w upalne dni. Są komfortowe, wygodne i przewiewne. Projektanci starają się, by sandały przestały być traktowane jako coś obciachowego. Jakie inne buty męskie sprawdzą się na lato?