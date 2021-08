Kodeń. Jarmark Sapieżyński 2021. W jego trakcie będzie można wspomóc Natalię. Znamy program wydarzenia OPRAC.: Rafał Gliński

Jarmark jest nawiązaniem do wspaniałej historii Jana Sapiehy. To on uzyskał od króla Polski Zygmunta Starego przywilej organizowania jarmarków w Kodniu.