Kolejka po sławę w Lublinie, czyli casting do nowej produkcji Netflixa pt. „Pan Samochodzik i templariusze”. Zobacz zdjęcia! Małgorzata Genca

30 kwietnia w Lublinie odbywa się casting do filmu pt. „Pan Samochodzik i templariusze”. Produkcja powstanie na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego o tym samym tytule i będzie opowiadać o przygodach pana Samochodzika - historyka sztuki i detektywa, a ekipa filmowa szuka w sercu Lubelszczyzny przede wszystkim odtwórców ról dziecięcych (10-14 lat). Choć casting zaplanowano w godz. 9-15, to pierwsi kandydaci do gry w najnowszej produkcji Netflixa ustawili się przy Teatrze Starym już około godz. 7! Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.