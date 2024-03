Kolejna grupa przestępcza rozbita. Znaleziono wyroby tytoniowe za 7 mln zł OPRAC.: Julia Zdunek

Nadbużański Oddział Straży Granicznej (SG), Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Zarząd w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i zlikwidowały nielegalny obrót papierosami i tytoniem. Zabezpieczono ponad 8 mln szt. papierosów, prawie 70 kg tytoniu do palenia, poligrafię oraz pieniądze. Szacunkowa wartość wyrobów tytoniowych to ponad 7 mln zł. Do sprawy zatrzymano 3 osoby.