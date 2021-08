Kolejna wygrana w województwie lubelskim. Ekstra Pensja dla szczęśliwca z Łukowa! I to w tej samej kolekturze

6, 15, 17, 32, 34 i 1. To te liczby przyniosły szczęście w postaci wygranej Ekstra Pensji. Wygraną potwierdzono w Łukowie w punkcie przy ul. Dmocha 6. Co ciekawe, to już druga Ekstra Pensja w tej kolekturze. Poprzednią odnotowano 18 marca 2016 roku.

To już druga sierpniowa wygrana w województwie lubelskim. 7 sierpnia w Kazimierzu Dolnym potwierdzono „szóstkę” w Lotto Plus.

W Ekstra Pensji można zwiększać stawkę, a wygrana może sięgnąć 50 tys. zł wypłacanych co miesiąc przez dwie dekady.

Kolejna okazja by wygrać w już 12 sierpnia. Do zgarnięcia jest 10 mln zł w Lotto i gwarantowany milion w Lotto Plus. Losowanie odbędzie się o godzinie 21:50.