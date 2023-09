Kolejne osoby bez wody. "Nie są to jednak bakterie legionelli"

Obecnie trwa dezynfekcja urządzeń i sieci wodociągowej z ujęcia wody w Górze Puławskiej, środkami na bazie chloru.

Firma Nałęczów Zdrój, producent popularnej Cisowianki włączył się w pomoc osobom bez wody dostarczając mieszkańcom blisko 8 tys. litrów butelkowanej wody pitnej. Producent Cisowianki natychmiast odpowiedział na prośbę wójta gminy Puławy, dostarczając nieodpłatnie 8000 litrów swojej wody. Mieszkańcy gminy Puławy otrzymali 5000 butelek 1,5-litrowych mineralnej wody Cisowianka.

– Nałęczów Zdrój przykłada najwyższą wagę do zachowania pierwotnej czystości wody Cisowianka oraz do restrykcyjnej czystości warunków produkcji wody butelkowanej. Woda podlega wewnętrznej, bardzo rygorystycznej kontroli, realizowanej przez Uzdrowiskowe Laboratorium Analityczne, mające siedzibę przy zakładzie produkcyjnym Nałęczów Zdrój. Dopiero po otrzymaniu prawidłowych wyników badań, woda zostaje zwolniona do sprzedaży. Laboratorium, w ramach bieżącej działalności, każdego dnia poddaje analizie ponad 100 próbek wody, by potwierdzić jej jakość na różnych etapach przygotowania i po rozlaniu do opakowań – mówi Maria Sobocińska, kierownik laboratorium i dodaje – W przypadku wody z wodociągów wymagania nie są tak restrykcyjne, jak dla wód butelkowanych, a częstotliwość badań jest nieporównywalnie niższa. Dodatkowo pamiętać należy, iż zarządca sieci wodociągowej nie odpowiada za jej stan u odbiorców, czyli w samych budynkach mieszkalnych czy budynkach użyteczności publicznej, co jest ważne obecnie, zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat rozprzestrzeniania się bakterii Legionella.