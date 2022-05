Kraśnik. Piknik wojskowy z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zobacz zdjęcia

Minister Mariusz Błaszczak zwracając się do zgromadzonych żołnierzy podziękował im za decyzję wstąpienia do WOT i podkreślił, jak ważne jest to dla bezpieczeństwa Lubelszczyzny oraz całego kraju. Przypomniał również o zadaniach jakie realizują żołnierze obrony terytorialnej.

- Żołnierze WOT pokazali swoją sprawność, determinację, zaangażowane podczas skutecznych akcji, kiedy usuwali skutki klęsk żywiołowych, gdy przeżywaliśmy czas pandemii, kiedy to w każdym szpitalu byli obecni żołnierze w oliwkowych beretach wspierając cywilną służbę zdrowia i dziś pomagają na granicy wspierając Straż Graniczną, aby uszczelnić granicę polsko-białoruska, odpierać ataki hybrydowe na naszą granicę. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko, jesteśmy z nich dumni - podkreślał Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony narodowej.

Przysięgę wojskową na sztandar 2 Lubelskiej Brygady OT złożyło tym razem 43 ochotników z województwa lubelskiego.