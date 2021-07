Krew przeciekała przez posadzkę. 77. rocznica likwidacji więzienia na Zamku w Lublinie. Zobacz

NOWE Czy powiedziała tak? Najpiękniejsze miejsce w powiecie opolskim do oświadczyn. Zobacz zdjęcia

Malownicze kamieniołomy w Kaliszanach-Kolonii to prawdopodobnie jedna z największych atrakcji turystycznych gminy. To tutaj niektóre pary decydują się na kolejny poważny krok w swoim związku — oświadczyny. W dole kamieniołomu widać kamienie ułożone w inicjały zakochanych, czy też to niezwykle ważne pytanie — „wyjdziesz za mnie?". Zachęcamy do obejrzenia zdjęć tej przepięknej panoramy.