Książki w Kurierze. Polecamy nowości na lato

Mamy dla Was prezentację dwudziestu książek, które gorąco polecamy jako lekturę na wakacyjne wyjazdy i wypoczynek. Życzymy wielu mocnych wrażeń.

Witold Bereś „Pilchu. Na rogu Wiślnej i Hożej”, Wielka Litera

Literatura, życie i cała reszta. Opowieść o Jerzym Pilchu wiedzie przez jego życie i teksty. Plus ludzie, których spotkał na swojej drodze. Są jego przemyślenia na temat obecności Absolutu, sensu futbolu, lęków współczesnego człowieka i nadziei mężczyzn, która kryje się w kobietach. Jak to powiedziała pewna młoda dama: „Pilch mi śmiga po mózgu i wyjmuje z niego rzeczy, o których nie wiedziałam, że mam”. Ta książka to przy okazji także portret środowiska inteligencji, dziennikarzy i twórców w zmieniających się czasach, którzy - czy to w wielkiej Warszawie, czy w barwnym Krakowie, czy w małej beskidzkiej Wiśle - zachłysnęli się wolnością z jej ciemnymi i jasnymi stronami. Wśród tych ludzi, którzy Pilchowi intensywnie towarzyszyli, znajdziecie wiele ciekawych nazwisk i opowieści.

Agnieszka Osiecka „Dzienniki 1956-58 i 1970”, Prószyński i S-ka

Ostatni tom młodzieńczych dzienników i zapisków autobiograficznych Agnieszki Osieckiej. wypowiedź dziewczyny, która straciwszy najlepsze lata na zebraniach ZMP-owskich, bardzo nie chciała, a w końcu też nie umiała dorosnąć. Osiecka dokonuje bezlitosnej autoanalizy i psychoanalizy własnego pokolenia. Rozlicza się ze światem, stawia sobie niewygodne pytania, nie unika gorzkich diagnoz, wreszcie też - pisze testament. I nie są to gesty jednokrotne, tylko „typowe” dla niej sposoby rozładowywania napięcia i radzenia sobie z bólem i smutkiem. Lata 1957 i 1970 to dla autorki „Okularników” czasy szczególnie trudne - szósty tom dzienników i zapisków zbiera życiowe doświadczenie Agnieszki Osieckiej w opowieść zaskakującą: pełną nieoczekiwanych kontrapunktów i jeszcze bardziej niespodziewanych puent. Alka Joshi „Malowanie henną”, Rebis

Po ucieczce od męża i od życia w zapadłej wsi Lakszmi pokonuje drogę, która ostatecznie doprowadzi ją do Dźajpuru, rozedrganego kolorami i dźwiękami Różowego Miasta, i do pozycji wybitnej hennistki.Jako słynąca z niepowtarzalnych wzorów rozchwytywana artystka i powierniczka kobiet z najwyższych kast poznaje ich najgłębiej skrywane tajemnice, lecz nikomu nie może zdradzić swojej. Zawiść i plotki mogłyby zniszczyć jej reputację i unicestwić marzenie o niezależności. Ta opowieść o zmaganiach kobiety, która pragnie realizować własne cele w społeczeństwie oscylującym między tradycją a nowoczesnością, otwiera przed nami drzwi do świata barwnego, ale okrutnego. I jest tak sugestywna, że pozwala poczuć chłodny dotyk henny na skórze, słodycz kardamonowych rabri na języku i aromat egzotycznych olejków w powietrzu.

Ryszard Ćwirlej „Zaśpiewaj mi kołysankę”, Czwarta Strona

Kwiecień roku 1922. Zaginięcie ośmiolatki zakłóca codzienną pracę policji w Poznaniu. Mogłoby się wydawać, że dziewczynka wręcz rozpłynęła się w powietrzu w środku dnia. W tym samym czasie podkomisarz Antoni Fischer zajmuje się sprawą pewnego tajemniczego morderstwa. Do Fischera trafia matka zaginionej. Kobieta mówi, że przysłała ją Greta - trzynastolatka, którą kilka lat temu policjant przygarnął z sierocińca i traktował jak własną córkę. Zdaniem Grety tylko Fischer może odnaleźć ośmioletnią Zosię. Podkomisarz nie ma wyjścia i postanawia zaangażować się w sprawę. Nie tylko chce odnaleźć dziewczynkę, ale również wytropić i ukarać winnych. Czy sprawa zaginięcia Zosi i sutenerski biznes działający w Poznaniu, z którego korzystają wysocy rangą funkcjonariusze, mogą być ze sobą powiązane? Magda Stachula „Odnaleziona”, Edipresse

Dwudziestotrzyletnia Lena, po traumatycznych wydarzeniach w Polsce, ucieka do Danii, jednak nie na długo udaje jej się odzyskać spokój, bo demony przeszłości powracają. Kim jestem? Codziennie zadaję sobie to pytanie, patrząc w swoje odbicie w lustrze. Kiedyś mnie skrzywdzono, ale i ja zrobiłam coś złego. Moje życie stało się ucieczką. Mieszkanie w centrum Kopenhagi to doskonała kryjówka, ale czy wystarczająca? Ostatnio idąc ulicą, miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Czułam wbity we mnie wzrok, chociaż nikogo nie widziałam. A potem ta kobieta przed kamienicą, która wpatrywała się w okna mojego mieszkania. Chciała mnie przestrzec czy coś mi zrobić? Czy tym razem przeżyję, uda mi się uciec, a może teraz to już mój koniec? Zostałam odnaleziona.

John Grisham „Wichry Camino”, Albatros

Huragan Leo zbacza z przewidzianego kursu i zaczyna kierować się prosto na wyspę Camino. Gubernator Florydy nakazuje obowiązkową ewakuację, a większość mieszkańców zabezpiecza swoje domy, wsiada do łodzi i ucieka na kontynent, ale Bruce decyduje się zostać i stawić czoło burzy. Niszczycielska siła huraganu zrównuje z ziemią zabudowania i pozbawia życia dziesiątki osób. Jedną z ofiar jest Nelson Kerr, przyjaciel Bruce’a i autor thrillerów. Jednak natura obrażeń Nelsona sugeruje, że to nie nawałnica była przyczyną jego śmierci: zmarł, otrzymawszy kilka podejrzanych uderzeń w głowę. Komu zależało na śmierci Nelsona? Lokalna policja jest przytłoczona radzeniem sobie z następstwami burzy i niewystarczająco kompetentna, by zająć się tą sprawą. Bruce przystępuje więc do śledztwa.

Andrzej G. Kruszewicz, Agnieszka Czujkowska „Sekretne życie kotów”, Rebis

Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy lubią psy i na tych, którzy lubią koty. Trudno powiedzieć, czy tak jest naprawdę. Jedno jest pewne - jeśli pokocha się koty, miłość ta jest dozgonna. Wielbiciele kotów z zapałem przekonują, że kot to zwierzę wyjątkowe, a obcowanie z nim przynosi radość i zdrowie. Andrzej G. Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego, oraz Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii, są nie tylko znawcami zwierząt i ich zwyczajów, lecz także uważnymi obserwatorami swoich podopiecznych. Sekretne życie kotów to zbiór fascynujących historii zaczerpniętych z kociego świata. Odkryjesz wiele tajemnic - nie tylko kotów domowych, które towarzyszą nam na co dzień, ale również tych dzikich, mniejszych i większych, a także wielkich kuzynów naszych domowych pupili.

Chris McGeorge „Jeszcze mnie widzisz”, Insignis

Tunel Standedge, najdłuższy kanał w Anglii, stał się jedną z głównych atrakcji turystycznych miejscowości Marsden. Teraz to także miejsce zbrodni. Zeszłego lata sześciu uczniów wpłynęło do tunelu na prywatnej łodzi. Dwie i pół godziny później, Matthew - jako jedyny ocalały ponownie pojawił się na drugim końcu tunelu. Jak później zezna - utracił przytomność i nie pamięta, co dokładnie zaszło. Policja podejrzewa, że zabił swoich przyjaciół, ukrył ciała, a następnie przeniósł je w nieznane miejsce. Jednakże siedząc w celi i czekając na proces, Matthew utrzymuje, że jest niewinny. W tym samym czasie, Robert Ferringham opłakuje swoją zaginioną żonę Sam. Kiedy więc Matthew kontaktuje się z nim w celu uzyskania pomocy w jego sprawie, obiecując informacje o Samie, Robert nie ma innego wyjścia, jak tylko pomóc. Ale czy może zaufać Matthew?

Mark Sołonin „Jak Związek Radziecki wygrał wojnę”, Rebis

Mark Sołonin udowadnia, jak zakłamana jest oficjalna historia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wykorzystując odtajnione w ostatnich latach dokumenty, przedstawia kulisy układu w Monachium i próby wywołania wojny przez Stalina, analizuje gry operacyjne Armii Czerwonej pokazujące, jak najwyżsi dowódcy wyobrażali sobie przyszłą wojnę z Niemcami, stawia zaskakujące pytanie: „Po co dwa razy w ciągu jednego dnia (a dokładniej nocy) ogłoszono dwie mobilizacje?”, wnika w kulisy kontrofensywy korpusów zmechanizowanych w okolicach Lepla i Sienna (operacji, która stoi w jednym szeregu z największymi bitwami pancernymi drugiej wojny światowej), zastanawia się nad prawdziwymi przyczynami głodu w oblężonym Leningradzie, tworzy alternatywny scenariusz przebiegu wojny bez amerykańskiej pomocy. Dmitry Glukhovsky „Tekst”, Insignis

Smartfon stał się kopią zapasową twojej duszy. Backupem życia. Pamięcią masową dla najżywszych wspomnień. To w nim zapisujesz swoje uśmiechnięte selfie i nim nagrywasz chwile szczęścia. W skrzynce odbiorczej trzymasz e-maile od matki i całą biznesową korespondencję, kulisy twojej pracy. Historia przeglądarek to wyczerpująca lista twoich aktualnych zainteresowań. A SMS-y i wiadomości w komunikatorach to twoje miłosne wyznania, pożegnania, kłótnie przy rozstaniach, zdjęcia pokus i świadectwa grzechów, łzy, pretensje i żale. Takie czasy. Obrazy. I tekst. Smartfon to ty. Ktoś, kto zdobędzie twój telefon, może łatwo stać się tobą. Twoi najbliżsi i znajomi nawet nie zauważą niczego podejrzanego. A kiedy w końcu się spostrzegą, będzie już za późno. Dla nich i dla ciebie.

James Rollins „Ostatnia odyseja”, Albatros

Grupa naukowców na Grenlandii znajduje uwięziony w lodowcu pradawny statek. Zgodnie z ich pierwszą teorią jest to łódź wikingów - kolejny dowód na to, że to nie Kolumb odkrył Nowy Świat. Szokujące odkrycie. Ściągnięta na miejsce archeolog, doktor Elena Cargill, stawia jeszcze śmielszą tezę. Według niej to arabski statek z dziewiątego wieku. Zanim jednak archeolożka może potwierdzić swoje przypuszczenia, naukowcy zostają napadnięci przez nieznanych sprawców, którzy ją uprowadzają, podczas gdy statek ujawnia swój przerażający ładunek. Nawet jeśli agencja Sigma Force nie zainteresowałaby się tą sprawą z innych powodów, to interwencja samego prezydenta USA nie pozostawia jej szefowi wyboru. Elena Cargill jest bowiem córką wpływowego senatora.

Ben Creed „Miasto duchów”, Rebis

Współczesna Rosja. Obezwładniający mróz, przerażająca zbrodnia i glina, który zamienił skrzypce na pistolet. Wojenna przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Rewol Rossel, niegdyś świetnie zapowiadający się skrzypek, przed którym otwierała się wielka kariera, obecnie jest milicyjnym śledczym w Leningradzie. Pewnej bardzo mroźnej nocy zostaje wezwany do koszmarnej zbrodni. Na przecinających las torach kolejowych znaleziono pięć starannie, wręcz pedantycznie ułożonych zwłok. Dochodzenie okazuje się najtrudniejszym za wszystkich, które Rossel dotychczas prowadził. I najbardziej niebezpiecznym. Prowadzi go najpierw do muzycznych kręgów miasta, a w końcu aż na sam Kreml, szczyt czerwonej władzy. W którym z tych światów ukrywa się zabójca?

Carlos Ruiz Zafon „Miasto z mgły”, Muza

Młody chłopak odkrywa, że chce zostać pisarzem, kiedy jego opowieści zaciekawiają bogatą dziewczynę, która skradła mu serce. Budowniczy ucieka z Konstantynopola z projektami sekretnej biblioteki. Dziwny dżentelmen zachęca Cervantesa do napisania książki, jaka jeszcze nigdy nie powstała. „Miasto z mgły”, ostatnia książka Carlosa Ruiza Zafona, jest poszerzeniem literackiego świata Cmentarza Zapomnianych Książek. Ten zbiór jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy pisarstwa Zafona, ale subtelnie, jakby przez mgłę wszechobecną w jego literackich obrazach. Te opowieści mogłyby stać się elementami większej całości, a jednak pisarz puścił je wolno, dając im osobne życie. Może po to, by ukazały w pełni wyjątkowość jego prozy tym, którzy nie mieli jeszcze okazji zajrzeć do powieści mistrza? Wojciech Chmielarz „Wilkołak”, Marginesy

Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na cmentarzu, na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wolskiego, który doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety jego życia - widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość wróciła i niemożliwe stało się możliwe. Dziewczyna jest dziesięć lat starsza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie wierzy, lecz on jest pewien - Iga żyje. Żyje i z jakiegoś powodu znowu znika. Od chwili jej śmierci Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to sprawdzić. Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka - prokuratora Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do przyjęcia, ale dla Wolskiego n ie ma ratunku. Świetna historia, wartka akcja, nieprzewidziane zakończenie, które dosłownie wbija w fotel.

L.J. Shen „Złodziej pocałunków”, Edipresse

Podobno na pierwszy pocałunek mężczyzna powinien zasłużyć. A mój pierwszy raz skradł diabeł w masce balowej pod nocnym niebem w Chicago. Podobno przysięgi złożone w dniu ślubu są święte. W moim przypadku zostały złamane, zanim wyszliśmy z kościoła. Podobno serce kobiety bije tylko dla jednego mężczyzny. Moje się przepołowiło i krwawi dla dwóch rywali, którzy walczą o nie do samego końca. Miałam wyjść za Angela Bandiniego, dziedzica jednej z najpotężniejszych rodzin wśród chicagowskiej mafii. A zostałam porwana przez senatora Wolfe’a Keatona, który miał haki na mojego ojca i mógł mnie zmusić do małżeństwa. Podobno wszystkie wspaniałe historie miłosne mają szczęśliwe zakończenie. Ja, Francesca Rossi piszę swoją opowieść od początku aż do ostatniego rozdziału. Joe Haldeman „Wieczna wolność”, Rebis

„William Mandella, weteran wiecznej wojny, od dawna osiadł na planecie wydzielonej dla takich jak on. Ożenił się, ma dwoje dzieci i zarabia na życie w tym pokrytym śniegiem świecie, łowiąc pod lodem i nauczając fizyki. Jednakże Mandella, jego rodzina i jego styl życia stały się przeżytkiem. W wyniku ewolucji mieszkańcy Ziemi wytworzyli jedną zbiorową świadomość nazywaną Człowiekiem i przejęli kontrolę nad nową ojczyzną Mandelli. Jej mieszkańcy uważani są za niebezpiecznych ze względu na swą niezależność, jednakże zapewnia się im bezpieczeństwo, chroniąc zróżnicowaną pulę genów. Taka egzystencja nie odpowiada Mandelli i jego kolegom-żołnierzom. Podejmując ryzykowną grę, porywają kosmolot i ruszają w próżnię, by dać początek nowej ludzkiej rasie. Wtedy sprawy przybierają nieoczekiwany obrót.

Alaitz Leceaga „Córy ziemi”, Albatros

Hiszpański region La Rioja, 1889 rok. Plotka głosi, że winnice Las Urracas zostały obłożone klątwą, bo od lat dręczy je susza. Kiedy sąsiednie posiadłości rosną w siłę, Gloria może tylko bezradnie patrzeć, jak mija kolejny rok bez zbiorów w winnicy jej ojca. Nadchodzi czas, kiedy Gloria będzie musiała stanąć na czele rodzinnego interesu. I zdecyduje się wypowiedzieć wojnę innym właścicielom winnic, którzy nie wyobrażają sobie, że mogliby konkurować z kobietą. Tym bardziej taką, która śmie kwestionować ich władzę. Z pomocą swoich sióstr Gloria podejmie walkę o przywrócenie dawnego blasku rodzinnemu majątkowi. Aby to zrobić, będzie musiała poznać sekrety od lat ukryte w zamkniętych sypialniach domostwa i na martwych polach winnic. Istnieje coś, czego mężczyźni pragną bardziej niż pieniędzy - to władza.

Julio Ferrer „Diego, bóg futbolu”, Rebis

Książka przygotowana z okazji 60 urodzin Diega Maradony i oddana w Argentynie do druku tuż przed jego przedwczesną śmiercią. Książka w hołdzie dla Diega Armando Maradony. Podróż przez wspomnienia ponad 70 osób, które spotkały go na różnych etapach jego kariery, od występów w drużynie Cebollitas po lata spędzone w kolejnych klubach i w reprezentacji, najpierw jako piłkarz, a następnie trener. O Maradonie opowiadają między innymi: César Luis Menotti, Claudio Caniggia, Javier Mascherano, Carlos Valderrama, Nery Pumpido, Ubaldo Fillol, Careca, Alemäo, Gianfranco Zola, Bernd Schuster, Davor Šuker i wielu innych. Wstęp napisał Fernando Signorini, słynny trener przygotowania fizycznego Maradony w latach jego gry w Barcelonie, Napoli i w reprezentacji Argentyny. Hanna Greń „Miasto głupców”, Czwarta Strona

Gdy Magdalena i Krzysztof Witeccy dowiadują się, że zostaną rodzicami, postanawiają spełnić swoje marzenie o przeprowadzce na wieś. Po długich poszukiwaniach decydują się kupić zaniedbany, lecz uroczy domek w Jasieniu. W czasie prac remontowych małżeństwo dowiaduje się o klątwie, która zdaniem sąsiadów ciąży nad tajemniczym ogrodem na tyłach posesji. Podobno wiele lat temu doszło tam do krwawego mordu. Ofiara zwana Białą Matyldą ma po dziś dzień nawiedzać to miejsce, czyhając na ciężarne kobiety i dzieci. Witeccy nie wierzą w paranormalne opowieści sąsiadów, jednak gdy życzliwa dotychczas społeczność odwraca się od nich, postanawiają opuścić dom i wrócić do miasta. O pomoc w wyjaśnieniu dziwnego zachowania sąsiadów proszą detektyw Dionizę Remańską.

Anna Sakowicz „Grzeczna dziewczynka”, Edipresse

Opowieść o pisarce, która pomaga tacie w opiece nad mamą chorą na alzheimera, a nieoczekiwanie spada jej na głowę „Hun” w postaci ekscentrycznej babci. Miranda Dobson, właściwie Mirka Świerk, nie przewidziała też, że jej kolega po piórze wpadnie na szatański pomysł podniesienia sobie statystyk sprzedaży książek. Wciągnie ją w romans, który stanie się medialnym tematem. Czytelnicy żyć będą informacjami o miłości pisarzy, a Miranda postanowi za pomocą seksu zapomnieć o swoich rodzinnych problemach. Jednak większość spraw wymyka się bohaterom spod kontroli, powoduje szereg nieoczekiwanych zwrotów akcji, wywołując uśmiech, ale także łzy. A w powietrzu będzie się unosić zapach najróżniejszych ziół, którymi babcia spróbuje odczarować życie Mirandy.

Gdzie na tanie wakacje w 2021 roku?