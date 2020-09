Książki w Kurierze. Polecamy nowości z księgarni

Powakacyjny przegląd nowości, które znajdziecie na księgarskich półkach. Wybierajcie i czytajcie.

Abby Jimenez „To tylko przyjaciel”, Muza

Ta powieść odnosi na duchu, chwyta za serce i wzrusza do łez. Kristen Peterson ceni w życiu niezależność i przyjaźń. Nie ma czasu dla facetów, którzy nie rozumieją jej poczucia humoru, ma go za to zawsze dla przyjaciół, ukochanego psa i własnej firmy, którą prężnie rozwija. Chciałaby mieć czas także dla swojego chłopaka Tylera, niestety on wiecznie nieobecny robi karierę w armii na zagranicznych kontraktach. Czas na macierzyństwo nigdy dla Kristen nie nadejdzie, niedługo przejdzie operację, po której nie będzie mogła mieć dzieci. Wcześniej jednak odbędzie się ślub jej najlepszej przyjaciółki, Sloan. Kristen pomaga w przygotowaniach do wesela. Kiedy poznaje drużbę pana młodego, czuje że pojawia się między nimi niewytłumaczalnie silna chemia. Jest jednak coś, co sprawia, że Josh może być dla Kristen jedynie przyjacielem, nigdy kimś więcej.

Robert Ziębiński „Dzień wagarowicza”, Rebis

Dla byłego lekarza Armii Krajowej gęste mazurskie lasy są idealnym miejscem, aby nie rzucać się zanadto w oczy władzom nowej, komunistycznej Polski. Mazury to też nowa ziemia obiecana dla polskich osadników. Pierwsi z nich zaczynają się osiedlać. Jednak coś wywołuje w nich ciągły lęk. COŚ niezwykle silnego i okrutnego rozszarpuje w puszczy kolejne ofiary. Tymczasem w Moskwie referat Nikity Chruszczowa ujawnia bezmiar zbrodni Stalina. Zszokowany Bolesław Bierut umiera na miejscu. W Warszawie rozpoczyna się gra o władzę między „betonem partyjnym” a zwolennikami reform. To wszystko jednak mało interesuje Ingę Ochab, córkę najważniejszego człowieka w państwie. Nastolatka wraz z przyjaciółmi planuje szalony wyjazd nad jezioro Śniardwy, aby uczcić Dzień Wagarowicza.

Conn Iggulden „Sokół spartański”, Rebis

W starożytnym świecie jedna armia budziła największy respekt wśród wrogów. Oto jej historia. Rok 401 p.n.e. Król perski Artakserkses rządzi imperium rozpościerającym się od Morza Egejskiego po północne Indie. Jego władza jest absolutna. Kiedy Cyrus Młodszy, brat wielkiego króla, chce sięgnąć po koronę, u jego boku stają elitarne oddziały Spartan, których dziadowie i ojcowie polegli pod Termopilami i ginęli w wojnach peloponeskich. Jednak bitwę można wygrać - lub przegrać - jednym ciosem. Książę Cyrus przegrywa. A kiedy opada kurz, grupa Spartan zostaje zdana na własny los w sercu wrogiego imperium. Daleko od domu, otoczeni przez nieprzyjaciół, powierzają swój los młodemu żołnierzowi, Ksenofontowi, uczniowi Sokratesa. Ich długa droga do domu przejdzie do historii jako „marsz dziesięciu tysięcy”.

Lisa Sanders „Szukając diagnozy. Tajemnicze i zaskakujące przypadki medyczne”, Insignis

Profesor Wydziału Medycznego Uniwersytetu Yale analizuje osobliwe przypadki schorzeń i dolegliwości, które opisuje w swojej niezwykle poczytnej autorskiej rubryce „Diagnosis”. To z niej pochodzą opublikowane w niniejszej książce zaskakujące i tajemnicze koincydencje symptomów, które zostały rozszyfrowane przez nią lub przez jej kolegów po fachu. W każdym z tych przypadków droga do wyjaśnienia objawów i leczenia jest kręta i frustrująco mglista. Dr Sanders w pasjonujący sposób opisuje, jak lekarze dochodzą do postawienia właściwej diagnozy - dzięki obszernej specjalistycznej wiedzy, drobiazgowej analizie, a czasem… odrobinie szczęścia. Książka stawia czytelnika na miejscu lekarza usiłującego rozwikłać medyczną zagwozdkę. Graham Masterton „Dzinn”, Rebis

„Słusznie powiedziane jest, iż prawdę często znajduje się w butelkach; lecz jeszcze słuszniejsze jest powiedzenie, że ze starych butelek pochodzą stare prawdy“ (Dialekty Perskie). Ze starożytnego naczynia uwolniony zostaje arabski demon, dżinn. Czy to za jego sprawą w tajemniczych okolicznościach giną strasznie okaleczeni ludzie? Która to już powieść Grahama Mastertona? Nie udało mi się tego policzyć. Na pewno napisał ponad 100 książek, które przełożono na 18 języków i wydano w 27 milionach egzemplarzy. Król horroru dobrze jest znany w Polsce, zwłaszcza starszym czytelnikom. Ostatnio jednak jego sława trochę przygasła, a i niniejsza powieść nie robi takiego wrażenia jak jego najsłynniejsze książki, niestety. Oprócz horrorów Masterton pisze thrillery, powieści historyczne i romanse.

Piotr Sikora „Tych niewielu”, Rebis

Wielu polskich lotników dołączyło na początku wojny do jednostek RAF-u. Utworzyli także własne dywizjony, lecz tylko cztery z nich odbywały loty bojowe podczas bitwy o Anglię: dywizjony bombowe o numerach 300 i 301 oraz dywizjony myśliwskie 302 i 303. Dywizjony 302 i 303 weszły do czynnej służby w połowie sierpnia 1940 roku w kulminacyjnym momencie bitwy, gdy brytyjskie siły były już niemal na wyczerpaniu. Gwiazda polskich dywizjonów, zaprawionych w boju z Luftwaffe podczas kampanii wrześniowej oraz wojny we Francji, szybko rozbłysła. W bitwie o Anglię wzięło udział 145 polskich pilotów, największa wówczas grupa obcokrajowców w brytyjskim lotnictwie myśliwskim. Sam Winston Churchill pochwalił dokonania “tych niewielu” - pochodzących z wielu krajów lotników, którzy bronili Wielkiej Brytanii. Wilbur Smith, David Churchill „Po dwóch stronach”, Albatros

Opowieść o odwadze, zdradzie i sile miłości zabiera czytelników w samo serce wojennej pożogi. Saffron Courtney i Gerhard von Meerback, dwoje bohaterów, jedna nierozerwalna więź. Gerhard - pomimo sprzeciwu wobec nazistowskiego reżimu - walczy o ojczyznę, mając nadzieję, że pewnego dnia uda mu się pozbawić władzy Hitlera i jego popleczników. Ale kiedy jego jednostka zostaje wysłana na front wschodni pod Stalingrad, wie, że jego szanse na przeżycie maleją z dnia na dzień. Tymczasem Saffron - zwerbowana przez brytyjski wywiad - zostaje wysłana do Belgii, gdzie wkrótce staje się celem najbardziej bezwzględnego agenta nazistowskiego rządu. Rozdzieleni kochankowie ryzykują własne życie, bez nadziei, że los jeszcze kiedyś ich połączy.

Gretchen McNeil „Odwet”, Wydawnictwo IUVI

Historia czterech dziewcząt, które połączyły swoje siły, aby odegrać się na szkolnych prześladowcach. Nie przewidziały jednak, że gra stanie się bardzo ryzykowna i przysporzy im śmiertelnych wrogów. Bree, Olivia, Kitty i Margot mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienny styl życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Don’t Get Mad (Zamiast Gniewu), tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach. Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem „DGM” w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich. Pojawiają się kolejne wskazujące na nie poszlaki, policja zacieśnia krąg podejrzanych.

Joanna Łopusińska „Śmierć i Małgorzata”, Rebis

Warszawa, upalne lato. Młody lekarz, Henryk Wieroński, znajduje zwłoki byłej narzeczonej, Małgorzaty Detman, bestialsko pobitej i prawdopodobnie zgwałconej, w jej własnej sypialni. Dlaczego dziewczyna kazała mu przyjść właśnie tego ranka? Jak to możliwe, że rodzice i bliźniaczka Zosia niczego nie zauważyli? Kto odpowiada za brutalne morderstwo pięknej, młodej kobiety? Co ukrywa Henryk? I kim właściwie była… Małgorzata? Śledztwo rusza pełną parą prowadzone przez prokuratorkę Maję Roch i jej partnera, inspektora Molskiego. Henryk zaś podejmuje dochodzenie na własną rękę. Wielowątkowa narracja to przybliża, to oddala czytelnika od rozwiązania zagadki. Prawda okazuje się bardziej zaskakująca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Deirdre Sullivan „Witamy w Ballyfrann”, Wydawnictwo IUVI

Bliźniaczki Madeline i Catlin przenoszą się do Ballyfrann, położonego na górskim odludziu miasteczka cieszącego się złą sławą - od wielu pokoleń dochodzi tu do tajemniczych zaginięć dziewcząt. Stare zamczysko, a którym teraz mieszkają, też nie sprawia wrażenia miejsca nadmiernie przyjaznego. Catlin zawsze była tą bardziej przebojową, a Maddy przywykła do życia w jej cieniu. Jednak przeprowadzka do Ballyfrann wszystko zmienia - Catlin odnajduje miłość, Maddy zaś zaczyna odkrywać w sobie potężne moce, których istnienia wcześniej nie przeczuwała. Czeka ją wyprawa w głąb samej siebie, jeśli chce pomóc siostrze, której grozi, że to dziwne miasteczko skradnie jej coś znacznie cenniejszego niż serce. Czeka ją także wyprawa w przeszłość swojej rodziny - a to niekoniecznie bywa przyjemne. Sophie Hannah, Clare Mackintosh, B.A. Paris, Holly Brown „Dublerka”, Albatros

Cztery matki muszą ustalić, co naprawdę zagraża ich córkom - zanim będzie za późno. Córki Carolyn, Bronnie, Elise i Kendall przyjaźnią się i uczą w Akademii Sztuk Performatywnych imienia Orly Flynn. Rok temu zgrana grupka przyjaciółek rozpadła się - doszło między nimi brutalnej kłótni, ale dziewczynki już sobie wybaczyły i znów są nierozłączne. Jednak ich matki wciąż nie potrafią przejść nad tym do porządku dziennego. Szczególnie, że w szkole pojawiło się nowe zagrożenie i nowa tajemnicza uczennica. Matki postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Jednak, żeby odkryć prawdę, będą musiały zaryzykować, że na jaw wyjdą ich własne pilnie strzeżone sekrety. Cztery autorki kryminałów i jedna wspólna powieść.

Aleksandra Marinina „Siódma ofiara”, Czwarta Strona

Dwie śledcze na tropie seryjnego mordercy. W transmitowanym na żywo programie telewizyjnym „Kobiety niezwykłych profesji” biorą udział dwie rosyjskie śledcze - Anastazja Kamieńska i Tatiana Obrazcowa. Niedługo po jego emisji na ulice Moskwy pada blady strach. Jedni po drugich zaczynają umierać ubodzy mieszkańcy Moskwy, a obok zwłok tajemniczy morderca zostawia wiadomości, których nie sposób rozszyfrować. Do kogo są adresowane? Do Tatiany czy Anastazji? I przede wszystkim - kto będzie następną ofiarą? Anastazja Kamieńska - bohaterka cyklu kryminalnego - powraca w kolejnej zagadce autorstwa Aleksandry Marininy. Autorka jest dobrze znana polskim czytelnikom. Warto wiedzieć, że zanim zajęła się pisarstwem była przez wiele lat pracownikiem moskiewskiej milicji. Kate Wilhelm „Gdzie dawniej śpiewał ptak”, Rebis

Najlepsza z dotąd napisanych powieści o klonowaniu. Świat znalazł się na krawędzi - gwałtowne zmiany w przyrodzie, choroby o zasięgu globalnym, konflikt nuklearny i powszechna bezpłodność zagrażają istnieniu gatunku ludzkiego. Bogata rodzina Sumnerów postanawia walczyć o przetrwanie, tworząc w Appalachach odizolowany ośrodek naukowy. Nadzieję na ratunek widzi w klonowaniu ludzi, ale po kilku pokoleniach planuje wrócić do naturalnych metod prokreacji. Gdy dojrzewają pierwsze klony, zaczynają się pojawiać poważne problemy. Eksperyment z wolna wymyka się spod kontroli. Pełna napięcia i emocji, zapadająca w pamięć, zmuszająca do refleksji powieść. Opowiada o losie rodziny, jednostki i społeczeństwa w ekoapokaliptycznej scenerii.

Graham Masterton „Żebrząc o śmierć”, Albatros

Czworo martwych bezdomnych - dwóch z rdzeniem mózgu przewierconym wiertarką, jeden z odstrzeloną połową twarzy i spalona żywcem dziewczyna. Do tego dwie zaginione kobiety, psychopata, który wrzuca przechodniów do kanału, ścigana przez podejrzanego typa dziewczynka błąkająca się po mieście w poszukiwani mamy, której pierścionek znaleziono w… mielonym mięsie. Ktoś mógłby powiedzieć: rutyna w pracy wydziału śledczego. Niezupełnie, bo jeszcze nie skończył się styczeń, a liczba zabójstw w Cork przekroczyła już tę z całego poprzedniego roku. Ogarnięcie tego chaosu, ustalenie, które z tych spraw są ze sobą powiązane i w jaki sposób, będzie od Katie Maguire wymagało nadludzkiego wysiłku. I znowu znajdzie się w sytuacji, w której będzie zagrożone jej własne życie.

William B. Irvine „Wyzwanie stoika”, Insignis

Czy korzystając z mądrości starożytnych stoików - Marka Aureliusza, Seneki, Epikteta - możemy poprawić jakość naszego życia. Jak wypracowane przez nich taktyki mogą pomóc w zmaganiu się z codziennymi problemami w naszych czasach? Książka profesora filozofii Williama B. Irvine’a łączy spostrzeżenia starożytnych filozofów z wynikami najnowszych badań psychologicznych i podsuwa zaskakująco prostą strategię radzenia sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami, od tych uciążliwych, ale drobnych, jak utknięcie w korku albo na lotnisku, po poważniejsze, na przykład doświadczenie śmierci bliskiej osoby czy utrata pracy. Stoicy odkryli, że myślenie o wyzwaniach i trudnościach jak o swoistych próbach charakteru może radykalnie zmienić nasze nastawienie i reakcję. Dowiecie się, jak możemy się stać silniejsi, spokojniejsi i bardziej odporni psychicznie.

Agnieszka Hałas „Czerń nie zapomina”, Rebis

Po wydarzeniach na Wyspach Śpiewu Krzyczący w Ciemności przepadł jak kamień w wodę. Poszukują go wszyscy - demony Doliny Śniedzi, srebrna magini Akhania ar Vithanare, młoda wróżbitka Lorraine. Oraz żmij Feren Berilt, który ma swoje ukryte powody. Dolina Śniedzi zrobi wszystko, by zemścić się na Krzyczącym i na Akhanii za pokrzyżowanie planów na archipelagu. Tymczasem w Bel Ingre, stolicy Lossoru, dojrzewa nowa intryga Otchłani. Dolina Rdzy szykuje się do wzniecenia tam epidemii, by zdobyć dziesiątki tysięcy dusz. Kiedy sytuacja w Bel Ingre zaczyna się pogarszać, konsekwencje okazują się groźniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Czy w sytuacji ogromnego zagrożenia możliwe stanie się współdziałanie między srebrem a czernią? Michał Jagiełło „Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach”, Iskry

Michał Jagiełło zmarł nagle 1 lutego 2016 roku. Nie skończył pracy nad uzupełnieniami tej książki, której wcześniejsze wydania zawsze cieszyły się dużym, czytelniczym powodzeniem. Córka autora domknęła tę opowieść o działaniach TOPR. Wydanie to jest szczególne również dlatego, że ukazuje się równo czterdzieści lat od premiery “Wołania w górach”. Z cienkiej, ledwie dwustustronicowej publikacji powstała książka wielka pod względem liczby stron i ogromu zawartości. W ciągu czterech dekad Michał Jagiełło stale pracował nad uzupełnieniami, wyszukiwał nowe szczegóły, zagłębiał się w historię, wydarzeniom nadawał nowe komentarze, które pokazują, jak zmieniało się jego spojrzenie na wiele spraw. To wielokrotnie wznawiany bestseller.

Joanna Dulewicz „Zastraszeni”, Czwarta Strona

Niedługo po awansie w szeregach policji Patryk Wroński ma poprowadzić wyjątkowo trudną sprawę. W województwie świętokrzyskim na przestrzeni kilku miesięcy zostają odnalezione kolejne fragmenty ludzkiego ciała. Trop prowadzi do byłego ormowca, którego trzydzieści lat wcześniej podejrzewano o dokonanie podobnej zbrodni. Ofiarą był wówczas brat inspektor Leny Chmiel - przełożonej Wrońskiego. Eryka Olbracht, szefowa prywatnego szpitala, od dłuższego czasu dostaje niepokojące wiadomości od swojego męża, który ukrywa się przed policją. Kiedy ten doprowadza do porwania jej matki, kobieta podejmuje ryzykowną grę, w której stawką są nie tylko olbrzymie pieniądze, ale i ludzkie życie. To kontynuacja doskonale przyjętej powieści kryminalnej “Zakłamani”. Graham Masterton „Dzieci zapomniane przez Boga”, Rebis

Do londyńskiego szpitala trafia młoda kobieta cierpiąca na straszliwe bóle brzucha. Dowiaduje się, że jest w ciąży. Lekarze odbierają zdeformowany płód. Wbrew logice i wiedzy współczesnej medycyny nowo narodzony organizm żyje. Podobne płody pojawiają się i w innych szpitalach... Gemma Bright, kobieta nadzorująca system kanalizacyjny Londynu, podczas jednej z podziemnych inspekcji doświadcza niepojętego zdarzenia. Ucieka w panice na powierzchnię, ale w zaistniałym zamieszaniu znika jej szef. Odnaleziony wkrótce w kanałach, nie ma nóg ani oczu. Detektywi Jerry Pardoe i Dżamila Patel (poznani w powieści WIRUS) znów łączą siły, by powiązać ze sobą koszmar z kanałów ze zdeformowanymi płodami. Czy uda im się rozwiązać ponurą zagadkę i ocalić Londyn przed katastrofą?

Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska „Mam faceta i mam... problem”, Rebis

Większość kobiet marzy o udanym związku. Myślą, że największy kłopot to znalezienie właściwego partnera. Tymczasem okazuje się, że większość problemów dopiero nadejdzie. Jak skutecznie komunikować się z partnerem? A jak z jego rodziną? Jak pogodzić pragnienia i nawyki dwóch osób? W jaki sposób będąc w związku, dbać o swoją indywidualność? Czy związek to inwestycja? To tylko część spośród pytań, na które znajdziesz odpowiedzi w tej książce. Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska w okraszonych humorem rozmowach doradzają, jak postępować, by związek był szczęśliwy. Katarzyna Miller - słynna psycholożka. Charyzmatyczna, odważna, dowcipna i pogodna, ale też szczera do bólu. Suzan Giżyńska - reżyser i copywriter, twórczyni spotów reklamowych oraz akcji społecznych.

