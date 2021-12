Książki w Kurierze. Polecamy nowości z księgarni

Jeffrey Archer „Ukryte na widoku”, Rebis

To nie jest powieść detektywistyczna lecz opowieść o detektywie. A nazwisko autora gwartantuje wiele wrażeń podczas lektury, bo Archer to znana i sprawdzona marka w tym gatunku. William Warwick otrzymuje awans na detektywa sierżanta i wraz z inspektorem Lamontem zostaje przeniesiony do wydziału antynarkotykowego. Elitarna komórka, do której trafiają, ma jeden cel: schwytanie tajemniczego barona narkotykowego. Jednocześnie William wraz ze swoją narzeczoną Beth przygotowują się do ślubu. Nie spodziewają się jednak, jaka niespodzianka czeka ich przy ołtarzu. Pętla wokół siatki przestępczej rozbudowanej na skalę, z jaką dotychczas londyńska policja nie miała do czynienia, stopniowo się zaciska. Ostatecznie ekipa specjalna Williama, wykorzystując to, co ukryte na widoku, zastawia wymyśloną przez niego pułapkę…

Aleksandra Marinina „Zasada trzech sprzeciwów”, Czwarta Strona

Autorka nazywana jest carycą rosyjskiego kryminału. Tym razem jej główna bohaterka - major Nastia Kamieńska - dochodzi do siebie po wypadku, a złamana noga uniemożliwia jej powrót do dawnych obowiązków. Postawiona pod ścianą policjantka decyduje się skorzystać z pomocy specjalistki medycyny alternatywnej. Jednak gdy próbuje umówić się na wizytę u kinezjolożki, dowiaduje się, że kobieta zginęła w niejasnych okolicznościach. Podejrzenia policjantów szybko padają na siostrzeńca kontrowersyjnej medyczki, który dziwnym trafem znacznie się wzbogacił na chwilę przed morderstwem. Sprawa jest na tyle intrygująca, że mimo problemów ze zdrowiem, Kamieńska postanawia zaangażować się w jej rozwiązanie. Tylko czy zerwane tropy uda się powiązać tak, aby winni zostali ukarani?