Kto wystartuje na prezydenta Lublina w 2023 roku? Na razie pewny jest jeden kandydat

- W 2023 roku będę starać się o wybór na prezydenta Lublina na kolejną kadencję – poinformował w weekend na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Żuk. Szerzej o sprawie mówił w wywiadzie dla Onetu. Prezydent do tej pory unikał jednoznacznych stwierdzeń co do tego, czy w 2023 r. będzie się starał o reelekcję. Jak tłumaczył, teraz zmienił zdanie bo „publicznie zaczęły padać już pewne nazwiska i pojawiają się informacje o moich planach na przyszłość w parlamencie”.

- Ponad 10 lat temu zdecydowałem się stanąć do wyborów i powiedzieć mieszkańcom o swojej wizji rozwoju miasta. Zostałem wybrany już trzykrotnie i uważam, że trzeba dokończyć to, co rozpoczęliśmy - zaznaczył.

Żuk przypomniał, że był już ministrem, nie ciągnie go do Sejmu czy Senatu, nie widzi się też w Parlamencie Europejskim.

W ostatnich miesiącach pojawiły się też spekulacje, że do walki o ratusz miałby stanąć Krzysztof Hetman, europoseł i lider PSL w województwie lubelskim. Takie głosy były efektem pojawienia się polityka na licznych billboardach, na których eurodeputowany promuje Europejski Plan Walki z Rakiem. - Życie pisze różne scenariusze i niczego nie można wykluczyć. Liczę jednak, że Krzysztof Żuk wystartuje w wyborach w 2023 roku, bo jest bardzo dobrym prezydentem – odpowiada na pytanie o ewentualne kandydowanie Krzysztof Hetman. - Póki co skupiam się na działaniach w Parlamencie Europejskim, jako wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego mam naprawdę dużo pracy. Poza tym w najbliższym czasie będę realizował kilka interesujących projektów dla mieszkańców województwa lubelskiego – dodaje.

Na tzw. giełdzie nazwisk swoje miejsce ma też senator Jacek Bury. W styczniu tego roku odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej i poinformował o przyłączeniu się do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Nasiliły się wtedy głosy, że ten ruch to inwestycja w polityczną przyszłość i właśnie pierwszy krok do ewentualnego startu w wyborach na prezydenta Lublina. Pytany o to senator zapewnia, że uważa Krzysztofa Żuka za dobrego prezydenta i nie widzi potrzeby zmiany. Ale zaraz też dodaje: