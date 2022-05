Laura Bernat: Mogę pływać jeszcze szybciej i chcę pobić rekord Polski

Jaki był dla ciebie 2021 rok?

Bardzo udany. Wszystko poszło zgodnie z planem. Dostałam się na igrzyska olimpijskie i popłynęłam tam w półfinale. W mistrzostwach Europy juniorów zdobyłam złoty medal. Wszystko się udało.

A w tym roku masz już minimum na mistrzostwa świata seniorów.

Tak i to jest zdecydowanie jedno z ważniejszych minimów w tym roku. Jestem bardzo zadowolona, że mam to już za sobą i teraz mogę spokojnie przygotowywać się do startu w Budapeszcie.

Jeszcze niedawno wyjazd polskiej reprezentacji na mistrzostwa świata był niepewny ze względu na udział zawodników z Rosji i Białorusi. Czy ta sytuacja zajmowała ci myśli?

Myślałam o tym, ale to już za mną. Dzisiaj wszystko jest wyjaśnione i pojedziemy na mistrzostwa. Na początku jednak rzeczywiście trochę się stresowałam. Z drugiej strony uważam, że przejmowanie się takimi rzeczami nie ma większego sensu. Co będzie, to będzie i tyle. Ja robię swoje.