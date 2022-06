Łęczna. Pijany motocyklista spowodował wypadek i chciał zbiec z miejsca zdarzenia. „Ucieczka” nie trwała długo

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Spiczyn. Kierowca opla poczuł silne uderzenie w tył pojazdu. Wysiadł, by sprawdzić, co się stało. Na asfalcie ujrzał mężczyznę - pasażera motocykla. Kierowca jednośladu pospiesznie oddalał się natomiast przez pobliskie pola i zarośla, kierując się w stronę Zawieprzyc.

Ucieczka nie była zbyt efektywna, motocyklista bowiem zsiadł z pojazdu i pchał go przez pola.

Fragment ucieczki nagrał świadek zdarzenia: