Lubartów: Groźny wypadek na DK19. Są dwie osoby ranne. Jedną zabrał śmigłowiec LPR

Na drodze krajowej nr 19 w środę (9 czerwca) ok. godz. 14:20 doszło do groźnej dwóch aut osobowych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w zdarzeniu uczestniczył także bus. Wypadek miał miejsce w pobliżu Lubartowa.

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe: pogotowie, straż pożarna i policja. Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy poszkodowanym.

- Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący seatem zjeżdżając z drogi krajowej w stronę Kozłówki nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającej z przeciwka skodzie. Podczas skrętu w lewo doszło do zderzenia - informuje st. sierż. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala. Kierowca skody został zabrany śmigłowcem medycznym do placówki zdrowia w Lublinie, natomiast prowadzący seata mężczyzna trafił do Lubartowa.

Funkcjonariusze w miejscu zdarzenia wprowadzili ruch wahadłowy.