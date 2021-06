Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wybuduje nowe Centrum Badawcze przy ul. Doświadczalnej

– Nasza Uczelnia nie dysponowała infrastrukturą niezbędną do badań roślin i wybranych czynników środowiska. Realizując tę inwestycję uzupełnimy ten brak istniejący od wielu lat i uczynimy znaczący postęp w doposażaniu Naszego Uniwersytetu, dorównując w tym zakresie do światowego poziomu – stwierdził Krzysztof Kowalczyk, rektor UP. I zapowiedział: – Wybudowane Centrum zapewni znakomite zaplecze do realizacji ambitnych badań nad roślinami wykorzystywanymi nie tylko dla celów rolniczych i żywieniowych, ale również dla przemysłu i farmacji, zwłaszcza w zakresie sterowania ekspresją genów oraz modyfikacji cech jakościowych i metabolitów wtórnych (produktów metabolizmu - przyp. red.) czynnikami endogennymi. Umożliwi lepsze przygotowanie studentów z wielu kierunków studiów w zakresie umiejętności praktycznych i podniesie jakość kształcenia. Wzmocni kreatywność pracowników oraz zdynamizuje współpracę z innymi uczelniami i instytutami nie tylko z Lublina i Lubelszczyzny.