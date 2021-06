Lubartów. Zaatakował, bo chciał pomścić dziewczynę? Pokrzywdzony: - Zaczął mnie dziabać nożem!

Późniejsze śledztwo wykazało, że kiedy 47-latek wyszedł ze sklepu Tomasz G. ruszył za nim. - Łeb ci up…! Zabiję cię! - miał krzyczeć.

Tomasz G. dogonił ofiarę, złapał za kurtkę i zaczął go szarpać. Następnie zadał 47-latkowi kilka ciosów w plecy i brzuch. - To za M. - miał krzyczeć.

- Myślałem, że mnie pięściami uderza. Kiedy zobaczyłem, że to nóż, to zacząłem się odsuwać. To się działo szybko - zeznał później pokrzywdzony. Najprawdopodobniej próbował się bronić i ostrze zraniło jego dłoń. Sam pokrzywdzony nie pamięta dokładnie przebiegu ataku.