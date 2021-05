Lubelscy koszykarze po niesamowitej pogoni wygrali pierwszy pólfinałowy mecz z Rycerzami Rydzyna

– To był bardzo emocjonalny mecz. Emocje przeważyły szczególnie w pierwszej połowie nad naszym rozsądkiem. Dlatego do przerwy było jak było – mówi Przemysław Łuszczewski, szkoleniowiec U!NB AZS UMCS Start Lublin. – Sytuacja wracała powoli do normalności w drugiej odsłonie. Na szczęście starczyło nam czasu, żeby wygrać. Oczywiście nie spodziewaliśmy się, że rywale na początku nam aż tak odskoczą, ale najważniejsze, że to my wyszliśmy zwycięsko z tego starcia. Jest to jednak dopiero pierwszy krok, więc jeszcze nie można się cieszyć – dodaje.

Półfinałowy rywal lublinian, podobnie jak team trenera Przemysława Łuszczewskiego w sezonie zasadniczym wygrał 22 spotkania i 2 razy przegrał. Zespół z Koziego Grodu miał jednak korzystniejszy bilans punktów koszowych i to właśnie z tego powodu ma przewagę własnego parkietu. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a triumfator awansuje do wielkiego finału i zapewni sobie jednocześnie awans na zaplecze ekstraklasy. Z kolei przegrany z tej pary będzie walczył o trzecie miejsce, które także da awans do I ligi.