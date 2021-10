Lubelscy radni kłócili się "kto jest bardziej święty", ale miasto przekaże pieniądze na pomoc uchodźcom

Chodzi o inicjatywę prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. To on jest autorem projektu uchwały dotyczącej przekazania podlaskiej gminie niedaleko granicy z Białorusią 50 tys. zł na pomoc uchodźcom.

Podczas czwartkowej sesji (21.10) rady miasta samorządowcy z klubu PiS utrzymywali, że jest to niepotrzebna inicjatywa. – Gmina Michałowo nie zwróciła się do nas bezpośrednio w tej sprawie – mówił Piotr Gawryszczak. – To jest wydawanie 50 tys. zł w celach medialnych – zarzucał prezydentowi radny.