Lubelski Lipiec kobiet. „Nie chciały być na świeczniku, na pierwszym miejscu stawiały wspólnotę”

- Mówi się, że lipcowe strajki zaczęły się „od kotleta”. To oczywiście uproszczenie, ale prawdą jest, że trudności i wysokie koszty życia na początku lat 80. najbardziej dotykały właśnie kobiety, bo to one dbały o dom, zaopatrzenie, domowy budżet - mówi Jolanta Prochowicz, filozofka, filolożka, feministka, członkini Zarządu Fundacji Camera Femina. W ramach działań Innej Fundacji oprowadzała spacery śladami kobiet Lubelskiego Lipca.

Wśród najbardziej znanych kobiecych postaci Lubelskiego Lipca są nieżyjące już uczestniczki-symbole strajków w WSK PZL Świdnik: Zofia Bartkiewicz i Urszula Radek.