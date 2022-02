Lubelskie. Adopcja pod lupą posłów. Co zrobią radni sejmiku województwa?

Reorganizacja ma pociągnąć za sobą zmianę wykonywania obowiązków przez pracowników obecnych filii Ośrodka Adopcyjnego. Wszyscy mieliby zostać przeniesieni do Lublina. Ale jak zaznacza dyrektor Romanko, w przypadku zaistniałej potrzeby możliwe będzie wykorzystanie bazy lokalowej filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej, do kontaktu ze specjalistą Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie bliżej miejsca zamieszkania.

– To slogan, który nie ma odzwierciedlenia w faktach – uważa natomiast radna Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska. Jej zdaniem plany samorządu województwa są nieprzygotowane. – To szeroko zakrojony zamach na dobrze prowadzoną politykę społeczną w terenie – twierdzi radna Lisowska.

Ryszard Szczygieł, radny Klubu PiS oraz przewodniczący komisji rodziny, pracy i polityki społecznej w sejmiku województwa lubelskiego uważa, że zmiany są korzystne. – Adopcja dotyczy trudnych sytuacji, co wymaga, by osoby nią zainteresowane, były obsłużone na najwyższym poziomie. Centralizacja tego procesu gwarantuje, że dobro dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych będzie najważniejsze – twierdzi radny Szczygieł. I dodaje: – Jeśli ktoś jest zainteresowany adopcją, to żadna odległość nie będzie problemem. Dla dziecka pojedzie i do Szczecina.