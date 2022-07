Lubelskie. „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…”. Słowa roty wojskowej wypowiedziało 81 ochotników z Lubelszczyzny [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. NMP Matki Kościoła, w intencji żołnierzy wojsk obrony terytorialnej.

- To piękny dzień dla żołnierzy, którzy dzisiaj rozpoczynają uroczystości związane z przysięgą wojskową. „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to hasło najpełniej wyraża tożsamość i opisuje misję Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga zatem zobowiązuje do głębszej refleksji nad tym, kim jestem i czy na co dzień o tym pamiętam - mówił ks. płk Witold Mach, kapelan 2 LBOT.

- Motto przypomina o nieustannej gotowości do wypełnienia zadań, płynących ze złożonej przysięgi wojskowej, a także powołania żołnierzy WOT do strzeżenia bezpieczeństwa naszego kraju – dodał.

Po mszy świętej pododdziały udały się na plac Konstytucji 3 maja, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia, prowadzona przez dowódcę uroczystości - majora Michała Zająca.