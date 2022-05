Lubelskie. Kolejny wypadek na trasie Piaski – Krasnystaw. „Motocyklista jest nieprzytomny”. Policja wyznaczyła objazd

Do wypadku doszło w miejscowości Zakręcie (powiat krasnostawski). Jak informuje Punkt Informacji Drogowej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W ciężkim stanie do szpitala trafił motocyklista.

- Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi po trasie: Krasnystaw (ul. Polewana, ul. T. Kościuszki) – Stężyca Kolonia – Zakręcie, informacja o utrudnieniu na znakach zmiennej treści w m. Łopiennik Nadrzeczny i Krasne – alarmuje PID.

Aktualnie służby pracują na miejscu wypadku.