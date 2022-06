Lubelskie. Nielegalnie handlowali tytoniem. Sześć osób trafiło do aresztu tymczasowego

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że w okresie od stycznia 2020 roku do 9 maja 2021 roku na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego działała zorganizowana grupa przestępcza mająca na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na uzyskiwaniu korzyści majątkowych z dystrybucji i przechowywania, a następnie wywozu w głąb kraju hurtowych ilości wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego i krajanki tytoniowej - informuje kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Okazało się, że susz tytoniowy nabywany był m.in. w powiecie biłgorajskim od rolników uprawiających tytoń, a następnie przewożony do różnych miejscowości na terenie kraju, w tym między innymi do Dzierżoniowa, Staszowa i Płocka, gdzie był krojony, pakowany w worki i następnie dystrybuowany na terenie kraju (do różnych województw) do kolejnych odbiorców.