Lubelskie. Ponad stu śmiałków spędza ferie z WOT. Przejdą szkolenie i wstąpią do lubelskiej brygady

Większość kandydatów do terytorialnej służby wojskowej to osoby w wieku 18-25 lat. Blisko 20 proc. stanowią kobiety. Wśród nowo przyjętych są uczniowie, studenci oraz pedagodzy. To głównie z myślą o nich lubelscy terytorialsi już po raz czwarty zorganizowali szkolenie podstawowe w czasie ferii zimowych.