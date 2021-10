Lubelskie. Trwa największa konferencja branży intermodalnej w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o potencjale Małaszewicz

Rejon przeładunkowy Małaszewicze i terminale kolejowe zlokalizowane na tym obszarze to jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie lubelskim. O tym jak ogromną szansą dla polskiej gospodarki są Małaszewicze i jak wykorzystać ich potencjał dyskutowali uczestnicy rozpoczętej w środę (20.10) w Janowie Podlaskim konferencji „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”.

– Województwo lubelskie stawia na kolej. W naszym regionie przygotowywane są inwestycje w ramach programu Kolej Plus, zamawiamy nowy tabor, a także przygotowujemy się do modernizacji i rozbudowy rejonu przeładunkowego Małaszewicze. Dziś jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek tej inwestycji. My traktujemy ją priorytetowo. Cieszę się, że projekt ten otrzymał już wymagane pozwolenia i może ruszać. Mamy też duże nadzieje z budową Via Carpatia. Region Lubelski ma szansę stać się hubem logistycznym nie tylko dla Polski, ale tej części Europy – powiedział otwierając konferencję wicemarszałek województwa lubelskiego, Michał Mulawa.