Lubelskie: Trzeba szukać tego co łączy. Na Ukrainę wyruszył z Polski duży „Konwój Solidarności” Bogdan Nowak

Odprawa konwoju. Zdjęcie ze strony internetowej www.prezydent.pl Grzegorz Jakubowski

Ta inicjatywa ma charakter wielowymiarowy. Powinna stać się także impulsem do poszukiwania tego co łączy Polskę i Ukrainę. Z Białej Podlaskiej w środę (18 sierpnia) wyruszył konwój 21 tirów, który ma stanowić wsparcie dla walki z Covid-19 u naszych wschodnich sąsiadów. To nie jest jednak tylko symboliczny gest.