Lubelskie: Zima zaskoczyła nas w kwietniu. Kiedy będzie cieplej? Zobacz zdjęcia Czytelników

- Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie lokalnie do około -6°C; w nocy z wtorku na środę spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie lokalnie do około -4°C. Temperatura maksymalna w dzień od 7°C do 10°C - czytamy na stronie IMGW.

Ostrzeżenie zostało wydane dla całej Polski.

W poniedziałek po południu chmur będzie przybywać i głównie na wschodzie oraz północy kraju wystąpią przelotne opady: deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie prawie bezchmurne niebo i tam spadek temperatury powietrza miejscami do -5°C. We wtorek będzie więcej chmur, ale słabe opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie. Temperatura wzrośnie do 13°C oraz osłabnie prędkość i porywistość wiatru.