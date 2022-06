Lublin. Będzie rewolucja w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży

- Mamy teraz taką sytuację, że miejsc na oddziale dla dzieci młodzieży mamy 40, a pacjentów 111 - mowi Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. - Sytuację poprawić może jedynie systemowa zmiana leczenia dzieci i młodzieży, co gwarantuje nasz projekt, który otrzymał pozytywną rekomendację Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem projektu jest przeorganizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, tak, by do szpitala trafiali tylko ci pacjenci, którzy naprawdę wymagają hospitalizacji. Jak tłumaczy dyrektor Dreher, dziś bywa z tym różnie. - Często jest tak, że pacjenci trafiają do nas zbyt późno, lub zbyt wcześnie. Powodem jest brak diagnozy na właściwym etapie rozwoju choroby. W dużej części przypadków można by pomóc dziecku bez potrzeby hospitalizacji, ale trzeba ku temu stworzyć warunki - dodaje dyr. Dreher.

Projekt utworzenia, a następnie funkcjonowania Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie zakłada pracę z małymi pacjentami na trzech poziomach. Pierwszym jest powstanie ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej w szkołach.