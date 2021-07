Lublin: "Cud, że żyjemy". Sąsiad wyważył drzwi sztangą i wyniósł kobietę z ognia

Ogień w oknie na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Olejnej prawdopodobnie jako pierwsi zauważyli goście pobliskiej restauracji Trybunalska City Pub. To oni podnieśli alarm.

Mówi Łukasz Chwyć, kierownik Placu Olejnego: - Wpadłem do środka kamienicy, biegałem po wszystkich mieszkaniach, alarmowałem lokatorów i szukałem, gdzie jest pożar. W końcu znalazłem to mieszkanie. Jakiś mężczyzna przybiegł z taką wielką sztangą do ćwiczeń i tym zaczął rozwalać drzwi, za którymi był ogień.

Okazało się, że w mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, znajdowała się poszkodowana kobieta. - Jak sąsiad wyważał drzwi sztangą, to jeszcze było słychać cichutkie ''ratunku" - opowiada pani Ewa, mieszkanka kamienicy. - Gdy mężczyźni dostali się do środka, to ona już była nieprzytomna. To było straszne - dodaje.