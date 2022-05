Lublin. Dziecięcy Dzień Radości nad Zalewem Zemborzyckim. Każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę dla przyjaciół z Ukrainy

Dobra zabawa zostanie połączona z niesieniem pomocy dla naszych przyjaciół zza wschodniej granicy. Podczas rodzinnego festynu najmłodsi wezmą udział w animacjach z klaunem, pobawią się na dmuchańcach oraz spędzą czas przy zabawach na trawie. W tym czasie dorośli będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w takich konkurencjach jak przeciąganie liny czy toczenie opony na czas.

Tego dnia nie zabraknie także atrakcji dla łasuchów. Podczas festynu będzie można spróbować tradycyjnych potraw z Polski i Ukrainy.

Podczas pikniku wolontariusze przeprowadzą zbiórkę darów, które już w niedzielę (29 maja) wyruszą w okolice Kijowa. Najbardziej potrzebna jest żywność oraz środki opatrunkowe. Każda cegiełka dla przyjaciół zza wschodniej granicy będzie tego dnia mile widziana.

- Cała inicjatywa wyszła tak naprawdę z potrzeby serca. Wspólnie ze znajomymi zaczęliśmy od wożenia ludzi z granicy, szukaliśmy dla nich pracy, mieszkania czy szkoły. Następnie przeszliśmy do gromadzenia i wydawania pomocy humanitarnej. Te działania pozwoliły nam w końcu zalegalizować całe przedsięwzięcie i zacząć pomagać naszym przyjaciołom na większą skalę. Pomysł organizacji festynu rodzinnego również powstał spontanicznie, dlatego bardzo cieszy nas to, że całe wydarzenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem - podkreśla pani Michalina, jedna z wolontariuszek Fundacji For Help.