Lublin. "Festiwal od Podwórka". Warsztaty, koncert i artystyczny spacer

Warsztaty, jak ich nazwy wskazują, będą dotyczyć tradycji życia podwórkowego. Umożliwią także wspólne tworzenie i zabawę.

Koncertowy repertuar obejmie twórczość takich artystów jak Eugeniusz Bodo, Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna, czy Adolf Dymsza. Utwory będą wykonane przez Stylową Orkiestrę Taneczną.

- Charakterystyczne dla nas jest to, że wykonujemy repertuar międzywojenny, ale we współczesnym wykonaniu, najpiękniejsze przeboje filmowe, kabaretowe, ale również muzykę podwórkową tamtego okresu w uaktualnionym wydaniu w warstwie dźwiękowej, rytmicznej, a także interpretacyjnej. Dlatego niektóre z piosenek mogą mieć np. inne tempo od oryginału, z reguły jest to szybsze tempo, czy bardziej zdecydowaną artykulację. Nawiązujemy do minionej epoki, ale raczej czerpiąc z niej inspirację, a nie kopiując ją. I to nie tylko w warstwie wykonawczej, ale również w warstwie naszego scenicznego wizerunku – nasz sceniczny wygląd jest raczej stylizowany - tłumaczy manager zespołu Piotr Wiącek.