Lublin. Miejski Rzecznik Praw Ucznia po 18 miesiącach składa rezygnację

Przez półtora roku zajmował się m.in. badaniami dotyczącymi nauczania zdalnego. Sprawdzał jego poziom i rozmawiał z uczniami i nauczycielami o ich kondycji psychicznej spowodowanej tą formą edukacji. – Odebrałem 800 telefonów. Dzwonili rodzice, uczniowie i nauczyciele nie tylko z Lublina, ale również z innych miast. Z powodu pandemii nie mogły się odbyć szkolenia z zakresu samorządności, ale miałem nadzieję zająć się nimi w nowym roku szkolnym – wyjaśniał rzecznik.

Sytuacje, które nie powinny mieć miejsca

Jak twierdzi Uniłowski, na jego decyzję wpłynęły problemy we współpracy z miejską komisją ds. oświaty i wychowania. Winą za to obciążył przewodniczącą Jadwigę Mach. – Oprócz widocznej niechęci do mojej osoby zarzuciła mi brak odpowiedniego zaangażowania. Żądała ode mnie, abym podczas pandemii odbywał dyżury i uczęszczał na posiedzenia komisji, choć funkcję pełnię społecznie – twierdził. Dodał również, że radni nie szanowali jego czasu i nie dostarczali mu projektów dyskutowanych uchwał. Drugim problemem był „brak informacji w ramach urzędu miasta”. Zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak wraz z delegacją aktywistów i młodzieżowych radnych spotkała się z doradcą prezydenta RP. Uniłowski dowiedział się o tym z mediów społecznościowych i nie rozumie, dlaczego również nie został zaproszony do udziału.