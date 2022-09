Lublin. Myślała, że płaci za prąd - straciła prawie 100 tysięcy zł

W poniedziałek (19 września) na lubelską policję zgłosiła się mieszkanka miasta, która oświadczyła, że padła ofiarą wyłudzaczy pieniędzy. Dzień wcześniej dostała wiadomość SMS, która informowała o planowanym odłączeniu jej dostaw energii elektrycznej, aby temu zapobiec miała uregulować powstałą zaległość.

Wysłana przez oszustów wiadomość zawierała link, który miał przekierować pokrzywdzoną bezpośrednio do płatności. Po kliknięciu w niego, kobieta została przekierowana na stronę internetową, gdzie wybrała swój bank i podała dane do logowania. Myślała, że loguje się do swojej bankowości internetowej. Podczas tych czynności zatwardziała też instalację nowej aplikacji na urządzeniu, z którego korzystała. Tym sposobem oszuści zdobyli jej dane i przejęli prawie 100 tys. zł. 52-latka następnego dnia udała się do banku i dowiedziała się, że jej konto jest zablokowane z powodu podejrzanych transakcji. Kiedy spostrzegła co się stało, zgłosiła zdarzenie na policję.