Ma dopiero 12 lat, a już zachwyca świat! W programie "Mam Talent" dostał złoty przycisk! Ismena Cieśla

Wczoraj w telewizji mogliśmy oglądać kolejny odcinek eliminacji do półfinałów programu Mam Talent. Pośród uczestników chcących pokazać swoje umiejętności był Miłosz Bachonko. Grając na akordeonie zachwycił wszystkich, jednak to Michał Kempa przeniósł go prosto do odcinków na żywo.