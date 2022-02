Lublin. „Nie jesteśmy gorszą szkołą” – mówi społeczność SP 25 i chwali się osiągnięciami. Napisała list otwarty do sąsiedniej SP 19

Sprawa dotyczy grudniowych protestów społeczności podstawówki przy ul. Szkolnej, która sprzeciwiała się pomysłowi połączenia z sąsiednią placówką.

– Jesteśmy sąsiadami. Rozumiem, że szkoła się broniła, my też byśmy się bronili, ale nie powinno się to odbywać kosztem innej szkoły. Uczą się tu oczywiście bardzo zdolne dzieci, ale są też z różnymi dysfunkcjami albo z rodzin mających trudną sytuację. Inaczej jest, kiedy się tylko szlifuje perełki, a inaczej w przypadku pracy z osobami, powiedzmy, przeciętnymi - mówi Aleksandra Patronik-Marek, mama ósmoklasisty Michała i dwóch absolwentek „dwudziestki piątki”.

Nauczyciele i dyrekcja szkoły przy ul. Sierocej twierdzą, że uczniowie coraz częściej nie chcą się przyznawać, gdzie się uczą. Również w rozmowach z gronem pedagogicznym skarżą się, że słyszeli, iż chodzą do najgorszej szkoły. Zła sława SP nr 25 miała dotrzeć też do jednego z rodziców, który ma wątpliwości, czy po zerówce zostawić dziecko, by kontynuowało naukę w tej samej placówce.