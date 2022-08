Lublin pełen krajowych turystów. W pierwszym półroczu miasto odwiedziło więcej osób niż w nim łącznie mieszka

Poznaliśmy liczbę krajowych turystów, którzy odwiedzili Lublin w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Od stycznia do czerwca 2022 r. przyjechało do nas prawie 317 tys. osób. To więcej niż mieszkańców liczy Lublin. W mieście zameldowanych jest - dane na koniec lipca - 312 678 osób.

- Coraz więcej turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybiera właśnie Lublin. To dobra prognoza na kolejne miesiące, ale też znak, że turystyka powraca na właściwe tory po dwóch trudnych latach pandemii – przekonuje Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublin.

Przyjeżdżający dzielą się na dwie grupy: turyści, czyli korzystający z noclegu oraz odwiedzający, którzy pojawiają się na jeden dzień. Krajowych odwiedzających było ok. 135 tys., liczba turystów była wyższa, sięgnęła 182 tys.

- Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy to do Lublina w ciągu całego roku przyjechało ok. 334 tys. podróżnych z kraju - przypomina Anna Czerwonka z biura prasowego ratusza. I dodaje: - Dostępne są już także dane podsumowujące lipiec 2022 r. Ruch turystyczny podróżnych z Polski jest rekordowy względem analogicznego okresu w latach poprzednich - to aż 92 tys. odwiedzających i turystów.