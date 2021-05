Lublin: Po Nałkowskich jednak bez utrudnień. Drogowcy odwołali prace na jezdni. Na kiedy je przenieśli?

- Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, wykonawca odwołał planowane na środę (19 maja) prace drogowe na ul. Nałkowskich – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Drogowcy mieli na Nałkowskich zacząć układać ścieralną warstwę asfaltu. Chodzi o odcinek od Romera do Żeglarskiej. Jezdnia miała być zamknięta dla ruchu przez dwa dni.

Normalnie kursuje też komunikacja miejska.

- Zapowiadane objazdy nie obowiązują. Linie nr 1, 15, 21, 25, 37, 38 i 40 pozostają na swoich podstawowych trasach – mówi Monika Fisz z ZTM.

To już po raz drugi odwołano prace przy układaniu asfaltu na Nałkowskich. Jaki jest nowy termin ich wykonania?

- Jeśli pogoda pozwoli, drogowcy przystąpią do układania warstwy ścieralnej w czwartek (20 maja). Wówczas nieczynna będzie dla kierowców jezdnia ul. Nałkowskich od skrzyżowania z ul. Woronieckiego do ul. Żeglarskiej. Z kolei w piątek (21 maja) planowane jest zamknięcie odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do skrzyżowania z ul. Woronieckiego – zapowiada Góźdź.