Lublin pożegnał Piotra Szczepanika. „Jesteśmy dumni z jego twórczości" - mówił prezydent Krzysztof Żuk

W poniedziałek, najpierw w Lublinie i później w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Piotra Szczepanika, legendarnego piosenkarza, muzyka związanego z naszym miastem. W południe lubelski hejnalista wygrał „Ciszę” i Kochać”, później w archikatedrze lubelskiej odbyła się uroczysta msza żałobna, której przewodniczył abp Stanisław Budzik. Szczepanik zmarł po długiej, ciężkiej chorobie w wieku 78 lat. Od 8 lat leczył się onkologicznie w COZL.

W poniedziałkowe południe z balkonu lubelskiego ratusza zaraz po hejnale wybrzmiały na trąbce dwie znane wszystkim melodie z repertuaru najsłynniejszych przebojów legendy polskiej piosenki - „Cisza” i „Kochać” Piotra Szczepanika. W tym samym czasie sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki opuścił do połowy masztu flagę Miasta Lublin na znak żałoby, aby w ten symboliczny sposób złożyć hołd zmarłemu w czwartek artyście. Później w archikatedrze lubelskiej rozpoczęły się lubelskie uroczystości pogrzebowe. Nabożeństwo żałobne odprawił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Zmarłego artystę pożegnała najbliższa rodzina, przyjaciele i koledzy z dawnych lat, przedstawiciele władz, artyści oraz liczne grono wielbicieli jego twórczości.

- „Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, tylko to więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni” - przywołaniem tekstu jednej z najbardziej znanych piosenek rozpoczął uroczystości żałobne w archikatedrze lubelskiej abp Budzik. - Piotr Szczepanik, którego kochała cała Polska, dziś żegna się z Lublinem – przypomniał zgromadzonym, że artysta pochodził z Lublina, do którego powrócił po latach.

Czytaj także Lublin żegna Piotra Szczepanika. Z balkonu ratusza popłynął przebój artysty

Szczepanik leczył się w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a na czas kuracji mieszkał w Domu na Podwalu. We mszy żałobnej wziął udział również ks. Mirosław Ładniak, wieloletni szef Domu na Podwalu i przyjaciel artysty.

- Łatwiej śpiewać o miłości, trudniej jej uwierzyć - tłumaczył abp Budzik i dodał, że czasem potrzebujemy do tego poetyckiego wsparcia. - Pan Piotr nie wygrał walki z chorobą, ale wygrał miłość – podkreślał. Na uroczystości zostały odczytane listy m.in. od prezydenta Andrzeja Dudy, ministra kultury Piotra Glińskiego, przyjaciół z Lublina i najbliższej rodziny zmarłego.

- Szczepanik urodził się i zmarł w Lublinie, mieście które jest dumne z jego twórczości – zaznaczył prezydent Krzysztof Żuk i dodał, że pożegnaliśmy człowieka, który swoim głosem potrafił wzruszyć jak mało kto i że śmierć artysty do ogromna strata dla Lublina. W imieniu rodziny wypowiedział się ks. prałat Lewandowski, który skierował do wszystkich ostatnie życzenia jakie napisał Piotr Szczepanik – "Wytrwałości i wiary, wiary w to, że wszystko zmieni się na lepsze, pozytywnego myślenia, miłości, zdrowia, serdeczności" – zacytował słowa artysty. Po zakończeniu mszy zgromadzeni w zadumie wysłuchali melodii „Kochać” w aranżacji kwartetu smyczkowego po czym nastąpiło wyprowadzenie trumny z ciałem zmarłego, która została przetransportowana do Warszawy na dalszą część uroczystości pogrzebowych. Piotr Szczepanik został pochowany kilka godzin później na warszawskich Powązkach.

Na uroczystości żałobne w Lublinie przyszło wielu lubelskich artystów, m.in. Mieczysław Jurecki i Tomasz Zeliszewski. - Odszedł artysta, który zrobił wrażenie na dobrych kilku pokoleniach Polaków. Poeta, pieśniarz, kompozytor, aktor, człowiek spokojny, dobry, pełen miłości. Należy go zapamiętać po prostu jako dobrego, spokojnego, utalentowanego, pełnego wrażliwości człowieka– mówił, nie ukrywając wzruszenia, Zeliszewski. - Miałem okazję zagrać ze Szczepanikiem jeden koncert w latach 90. i on był bardzo zdziwiony, że ja bez nauczenia się mogłem to od razu zagrać. To była muzyka mojej młodości, mojego dzieciństwa - wspominał ze smutkiem Jurecki i dodał, że przyszedł do katedry oddać hołd zmarłemu artyście - Szczepanika darzyłem całe życie wielkim szacunkiem i nadal w ten sposób będę o nim myślał.