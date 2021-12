Lublin. Profesorzy wzywają rząd do tablicy. Pracownicy uczelni szykują się do protestu

Podwyżki dla pracowników szkół wyższych rząd obiecał w 2018 r. W ciągu trzech lat miały wzrosnąć o 30 proc. Efekt? Ostatnia podwyżka w ubiegłym roku i zwiększenie pensji o 13 proc.

- Na początku przewidujemy oplakatowanie, mamy już przygotowane materiały. Będą na nich wypisane nasze postulaty. Liczymy, że do nas, związkowców, przyłączą się wszyscy pracownicy, bo walczymy o nasz wspólny interes. Jeśli nie będzie wzrostów pensji, to inflacja sprawi, że one się jeszcze zmniejszą – mówi Jacek Kot.

Związkowcy z UMCS-u liczą, że protest obejmie całe lubelskie środowisko akademickie.

– Znane są nam postulaty związkowców i doskonale je rozumiemy. Szkolnictwo wyższe od wielu lat mierzy się z niedostatecznym finansowaniem, szczególnie w obszarze wynagrodzeń wszystkich grup pracowniczych na uczelni – twierdzi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.