Lublin. Przed nami 14. odsłona Festiwalu KODY. Nie zabraknie występu poświęconego Ukrainie

– Motywem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu są kwadraty, KODY do kwadratu, multiplikacje. Kojarzy mi się to właśnie ze ścieżką na rozdrożach, na których mamy wiele możliwości i odsłon – tłumaczy Piotr Franaszek, dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, który organizuje imprezę.

– KODY to rozsupływanie znaczeń, to ich szukanie i stała reinterpretacja. To przypomnienie korzeni i tradycji, którą traktujemy jako element nowoczesności, a nie jedynie hołdu. Przeszłość i teraźniejszość się sobą ekscytują, napędzają i potęgują – tłumaczy Jerzy Kornowicz, komisarz artystyczny festiwalu.