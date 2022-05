Lublin. Rozpoczyna się święto kina dokumentalnego - Millennium Docs Against Gravity

Muszę przyznać szczerzę, że odkąd śledzę festiwal to zawsze z niecierpliwością czekam na ogłoszenie programu, aby jak najszybciej napisać zapowiedź. I zawsze mam problem. Jak „ugryźć” tyle ciekawych tytułów. Próba stworzenia TOP 5 czy nawet TOP 10, to zawsze duży problem. Dlatego trochę się zemszczę. Jakie jest pana np. top 5 tegorocznej edycji?

Trudno mówić o TOP5 kiedy pracuje się nad festiwalem prawie cały rok. Na niektóre tytuły czekamy czasami znacznie dłużej, bo już wiemy że będą to wspaniałe filmy. Na pewno polecam tytuły biorące udział w konkursie głównym festiwalu. To esencje tego co najlepsze w światowym kinie dokumentalnym. To produkcje nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych, które świetnie ogląda się właśnie na dużym ekranie kinowym. Wywołują one bowiem duże emocje i są bardzo dalekie od tzw. dokumentów do których przyzwyczailiśmy się z telewizji.