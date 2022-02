Lublin. Ul. Siewierzan zmieni się w „prawdziwą” ulicę. Kiedy kierowcy pojadą po asfaltowej jezdni?

Ul. Siewierzań ma obecnie nawierzchnię gruntową, miejscami wyspaną tłuczniem. W ciągu najbliższych miesięcy ma się to zmienić. Na jezdni pojawi się asfalt. Chodzi o odcinek o długości ok. 400 metrów od ul. Wołynian do ul. Sławin.

W poniedziałek (7 lutego) miasto dowiedziało się ile będzie musiało wydać na roboty. Samo przeznaczyło na ten cel 2,8 mln zł.

O kontrakt walczy siedem firm. Złożone przez nie oferty wahają się od 2,29 mln zł do 2,97 mln zł (sześć nie przekracza limitu finansowego wskazanego przez miasto).

Wybudowana zostanie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu (każdy po 2,5 metra). Po jezdni będzie można jeździć z prędkością do 30 km na godzinę, na wybudowanym odcinku powstanie jedno wyniesione przejście dla pieszych.

Wzdłuż jezdni – po jej obu stronach – powstaną chodniki dla pieszych. Trotuary będą miał po dwa metry szerokości. Na końcu jezdni o nawierzchni bitumicznej powstanie plac nawrotowy.