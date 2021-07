Lublin: W weekend nadal nie będzie można przejechać Krakowskim Przedmieściem

- Do niedzieli (1 sierpnia) do końca dnia, ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja nadal będzie zamknięta dla ruchu, a na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście, ul. Kołłątaja i 3 Maja utrzymany zostanie ruch wahadłowy tylko i wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej - informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Od poniedziałku (2 sierpnia) ulica Krakowskie Przedmieście wraz z skrzyżowaniem ponownie zostanie otwarta dla wszystkich użytkowników ruchu.