Lublin. Wypadła przez okno na czwartym piętrze. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem

Sąd uznał, że Jarosław B. nie tylko nie chciał zabić pokrzywdzonej, ale nawet nie miał świadomości tego, że wyrzucenie partnerki z czwartego piętra może doprowadzić do jej śmierci.

Prokuratura Rejonowa w Lublinie oskarżyła mężczyznę o usiłowanie zabójstwa, ale w grudniu Sąd Okręgowy uznał, że Jarosław B. jest winny spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skazał go na pięć lat więzienia. Poza tym sąd orzekł zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległości mniejszą niż 50 metrów przez siedem lat oraz 10 tys. zł nawiązki na rzecz kobiety.

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Jarosława B. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu pięć lat i nie może się zbliżać do kobiety, którą wyrzucił przez okno, bo…

Z tym rozstrzygnięciem nie zgadza się prokuratura, która w apelacji argumentuje, że w tej sprawie sąd popełnił liczne błędy. - Już w samym opisie czynu sąd wskazał, że pokrzywdzona została wypchnięta z okna, kiedy dowody przeprowadzone w toku rozprawy potwierdzają, że nie było to wypchnięcie, a wyrzucenie, co wskazuje na intencję sprawcy – wyjaśnia prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Śledczy przekonują, że typowym skutkiem upadku człowieka z prawie 13 metrów jest śmierć. - Nie sposób zatem przyjąć by Jarosław B. nie zdawał sobie sprawy z możliwych konsekwencji swego czynu – podkreśla prok. Kępka.