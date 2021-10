Lublin. Za nami inauguracja roku na Politechnice Lubelskiej. Zobacz zdjęcia

– Politechnika Lubelska to coś więcej niż badania. Nasza uczelnia jest jak rodzina – powiedziała podczas uroczystości przewodnicząca samorządu studentów Politechniki Lubelskiej Alicja Zielonka.

W trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. – Staliście się członkami wielkiej społeczności Politechniki Lubelskiej. Życzę, żeby studia były dla was okazją do rozbudzania kreatywnego myślenia. Życzę także radości z życia studenckiego – mówił do nowo przyjętych żaków rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater.