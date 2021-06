Lublin: Zamiast warstwy wiążącej ciągle dziura w ziemi. Na Racławickich kolejny poślizg z terminem wykonania robót drogowych

Warstwa wiążąca jest jedną z trzech – tą środkową - z których składa się jezdnia. Do 17 czerwca miała być wykonana na wszystkich jezdniach przebudowywanych Al. Racławickich oraz ulic: Lipowej i Poniatowskiego. Tak obiecywał wykonawca. Tymczasem na Racławickich na wysokości ul. Puławskiej zamiast niej jest wielka dziura w ziemi.

Kolejne opóźnienie z przebudową Al. Racławickich. Chodzi o tempo wykonywania warstwy wiążącej. - Do końca miesiąca prace w zakresie warstwy wiążącej i ścieżek rowerowych powinny zostać zakończone – ocenia Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Tylko że to dwa tygodnie później niż deklarował wykonawca. Prace miały być sfinalizowane do czwartku (17 czerwca).

Przypomnijmy. Pierwotnie zakładano, że przebudowa Al. Racławickich, Poniatowskiego i Lipowej zakończy się właśnie do 17 czerwca. Na początku miesiąca jednak miasto poinformowało o przedłużeniu terminu. Wystąpiło o to PRD Lubartów, które wykonuje prace. Argumentowało to m.in. pożarem zbiornika retencyjnego na ul. Lipowej, wstrzymywaniem prac ze względu na dodatkowe badania archeologiczne. Zdaniem firmy opóźniło to inwestycje o co najmniej 50 dni. Miasto poszło na rękę wykonawcy. Postawiło jednak warunki. Do 17 czerwca ukończone miały być prace z branży sanitarnej, gazowej i wodociągowej.

W przypadku jezdni i ścieżki rowerowej wykonana miała być warstwa wiążąca. W uproszczeniu to jedna z trzech, z których składa się jezdnia. Licząc „od dołu” czyli podłoża mamy podbudowę, następnie jest warstwa wiążąca, a na koniec układana jest warstwa ścieralna, czyli ta, po której toczą się koła pojazdów. W przypadku Racławickich warstwa ścieralna znajduje się na odcinku od Lipowej do Łopacińskiego. Od Łopacińskiego do ronda Honorowych Krwiodawców kierowcy jeżdżą po warstwie wiążącej. Wyjątkiem jest fragment na wysokości ul. Puławskiej. Tam ciągle jest wielka dziura w ziemi.

- Wykonawca zakończył prace z branży gazowej i wodociągowej oraz kanalizację sanitarną i deszczową – informuje Góźdź. Przyznaje jednak: - Do wykonania pozostała podbudowa i warstwa wiążąca na połowie jezdni przy wieży ciśnień, ul. Puławskiej oraz połowie ul. Sowińskiego. Na starej ul. Poniatowskiego wykonano 2/3 nowej nawierzchni do warstwy wiążącej. Stan wykonania ścieżek to 90 procent.

W przypadku ul. Lipowej pozostał do wykonania jeden pas ruchu - od ul. Skłodowskiej do wysokości cmentarza, łącznie z prawoskrętem do ul. Ofiar Katynia. - Aktualnie poziom zaawansowania prac wynosi pond 85 proc., ich wartość to 85 mln zł – wskazuje Góźdź.

Miasto podało też nowy – określony aneksem do umowy – termin do kiedy potrwają roboty. - Termin zakończenia całej inwestycji wyznaczono na 11 sierpnia – mówi Góźdź.

