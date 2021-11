Lublin. Znamy zwycięzców budżetu obywatelskiego. Zobacz, na co trafią pieniądze w twojej dzielnicy Artur Jurkowski

Plac do gry w bule, siłownia zewnętrzna i boiska wielofunkcyjne przy gmachu V LO – to najczęściej wskazywany do realizacji projekt przez głosujących nad budżetem obywatelskim Lublina. Poparło go ponad 4,5 tysiąca osób. Na liście zwycięzców znalazło się łącznie 41 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Największym przegramy jest dzielnica Za Cukrownią, gdzie nie będzie realizowany żaden projekt dzielnicowy.